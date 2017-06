Schuttevaer Premium Tuchtklacht Gyron Crew kwam te laat Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 18 juni 2017, 23:22

De Rotterdamse advocaat mr Arthur Hansen heeft niet in strijd met de Advocatenwet gehandeld, toen hij in 2010 namens vier Filipijnse matrozen achterstallig loon claimde tegen uitzendbureau Gyron Crew. Dat heeft de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor advocaten, 12 juni uitgesproken in Den Haag.