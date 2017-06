Schuttevaer Premium Meanderkids 2017: Doelpuntenstrijd tot in de pauze Facebook

Het was maar goed dat zaterdag 10 juni achter de finalewedstrijden van het Meanderkids voetbaltoernooi in Rotterdam een rustpauze gepland stond, want bij de pubers eindigden ze allemaal met penaltyschieten. De meiden van Julia en De Singel in de categorie 11 t/m 15 hadden maar liefst negen pogingen van twee schoten nodig om een winnaar te bepalen.