CBOB Wisseltrofee voor B&B-schip Terra Maris Facebook

Twitter

Email OOSTZAAN 12 juni 2017, 10:41

Christiaan en Anna Boogaard van ms Terra Maris krijgen de CBOB Binnenvaartondernemers Wisseltrofee 2017 voor hun varende bed-and-breakfast, waarvan de opbrengst via hun Stichting Looiersvaart ten goede komt aan Bijbelcentrum ‘Bij Simon de Looier'.

1 / 1 Chris Hovestadt (midden) van de Stichting Looiersvaart met de CBOB Binnenvaartondernemers Wisseltrofee 2017, uitgereikt door CBOB-voorzitter Jan van Belzen (links), met een bloemetje van Leny van Toorenburg, BLN-Schuttevaer. (Foto Dirk van der Meulen) Chris Hovestadt (midden) van de Stichting Looiersvaart met de CBOB Binnenvaartondernemers Wisseltrofee 2017, uitgereikt door CBOB-voorzitter Jan van Belzen (links), met een bloemetje van Leny van Toorenburg, BLN-Schuttevaer. (Foto Dirk van der Meulen)

De trofee met oorkonde werd vrijdag 9 juni door voorzitter Jan van Belzen van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart toegekend tijdens de algemene ledenvergadering van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer. Het schippersechtpaar van de Terra Maris was zelf aan de reis en kon er niet bij zijn. Chris Hovestadt, de vader van Anna en financieel beheerder van de stichting, nam de honneurs waar. Bij het in ontvangst nemen van de trofee vertelde hij dat in het derde kwartaal 2015 de eerste 1000 euro is overgemaakt naar ‘de evangelisatie in Amsterdam' en dat inmiddels een bedrag van 15.000 euro is volgemaakt. Hij bedankte namens schoonzoon en dochter voor het toekennen van de trofee.

Promoten

De trofee gaat het ene jaar naar een binnenvaart gerelateerde onderneming of instantie en het andere jaar naar een binnenvaartonderneming zelf. De trofee werd de afgelopen jaren onder meer uitgereikt aan Lilian van Hiele (Steunpunt Binnenvaart), Ed Hartmann (LogoS) en de Binnenvaartkredietunie. Het CBOB-bestuur koos dit jaar voor een betrokken en bevlogen binnenvaartondernemer.

Op de Terra Maris wordt het dagelijks werk gecombineerd met bed-and-breakfast aan boord. Christiaan en Anna Boogaard bieden daarmee niet alleen veel plezier aan gasten, maar promoten op deze manier ook de binnenvaart. ‘Dat de hele opbrengst van de bed- en breakfast inkomsten gedoneerd wordt aan een goed doel heeft het CBOB-bestuur extra getriggerd', legde voorzitter Van Belzen de keus van de jury uit. (DvdM)