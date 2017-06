Schuttevaer Premium Hogere boetes zorgen voor betere naleving Facebook

Twitter

DEN HAAG 9 juni 2017, 13:00

De hogere boetes die minister Schulz van Infrastructuur en Milieu in 2015 heeft ingevoerd, zorgen voor een betere naleving van de wetten en regels in de binnenvaart. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarverslag over 2016.