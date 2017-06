Schuttevaer Premium AIS gaat te slordig om met privacy Facebook

DEN HAAG 7 juni 2017

De privacy bij het gebruik van AIS in de binnenvaart is nog onvoldoende gewaarborgd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De informatie kan te eenvoudig uit de lucht worden gehaald en worden misbruikt. Dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De overheid moet daarom maatregelen nemen tegen AIS-websites waarop iedereen schepen kan volgen.