De Zeeuwse binnenvaartschipper en -bestuurder Kees den Braber (ms Avanti) is donderdag 1 juni, na een kort maar hevig ziekbed, op 66-jarige leeftijd overleden. Hij had een week later afscheid zullen nemen op het jaarlijks congres van Schuttevaer, waarvan hij 43 jaar lid en 42 jaar afdelings- en hoofdbestuurslid was.

1 / 1 Eind 2016 nam Kees den Braber (links) afscheid als Schuttevaer-bestuurslid bij afdeling Zeeuwse Delta. (Archieffoto Maria Evers) Eind 2016 nam Kees den Braber (links) afscheid als Schuttevaer-bestuurslid bij afdeling Zeeuwse Delta. (Archieffoto Maria Evers)

Voorzitter Erik Schultz van de Schuttevaer-ledengroep binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer maakte het overlijden van Kees den Braber, bestuurslid en erelid van Ledengroep Koninklijke Schuttevaer en afdeling Zeeuwse Delta, in een ledennieuwsbrief bekend. ‘Onze gedachten gaan uit naar Sari, zijn gezin en zijn vrienden en familie om hem heen. Het is voor iedereen die hem heeft gekend een zeer groot gemis.'

Schultz kende Den Braber ‘als iemand die lang in allerlei besturen meedraaide, niet altijd in staat was om aanwezig te zijn in verband met de vaart in Frankrijk, maar wel iemand die als het nodig was opstond en de achtergronden en de valkuilen schetste. En als het hem niet paste dan liet hij dat weten, waar hij ook was.'

Aan de wal

Vorig jaar had Kees den Braber in het Schuttevaer-hoofdbestuur al aangegeven het rustiger aan te willen doen. Hij stapte na 42 jaar uit het afdelingsbestuur , ging de winterperiode voor langere tijd liggen in Terneuzen en had een huis had gekocht om aan wal te gaan. Schultz: ‘Hij kon het zich nog niet voorstellen na een lange carrière op het water, maar ging toch wennen aan het idee. En nu is hij er niet meer. Een mooi mens, uitvoerig maar altijd krachtig van woord, is heen gegaan.'

Kees den Braber was binnen Schuttevaer tot 2009 ook lid van het bestuur van de Internationale Afdeling en daarnaast ook hoofdbestuurslid van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), nu ook een ledengroep binnen BLN-Schuttevaer. Hij vertegenwoordigde de CBOB tot 2008 in de Europese Schippers Organisatie (ESO) en was bestuurslid van v/h Oranje Scheepsverzekeringen. Met hun spits Avanti (333 ton) voeren Kees en Sari den Braber-de Blaey al tientallen jaren vol overtuiging voor de spitsencoöperatie ELV.

Afscheid

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op D.V. dinsdag 6 juni van 19:00 tot 20:00 uur in Uitvaartcentrum 'De Ridder', Hughersluys 22 te Terneuzen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 7 juni om 13.30 uur in genoemd uitvaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis volgt op de Zuiderbegraafplaats aan de Bellamystraat in Terneuzen. (DvdM)