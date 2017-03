Schultz reikt De Ruytermedailles uit Facebook

Cees van Duyvendijk te Hoornaar en Martin Berentsen hebben dinsdag 21 maart de 'De Ruytermedaille' uitgereikt gekregen door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de scheepvaart

De uitreiking van de De Ruytermedaille vindt traditioneel plaats op of rond 24 maart, de dag dat Michiel De Ruyter in 1607 in Vlissingen geboren werd.

Cees van Duyvendijk te Hoornaar, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ontving de medaille omdat hij zich sinds 2004 op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de KNRM. Hij is volgens de minister met veel passie en inzet betrokken geweest bij zijn taken als bestuurder en later als toezichthouder bij de KNRM.

Martin Berentsen, sergeant-majoor operationele dienst operaties bij de Koninklijke Marine, ontving de medaille omdat hij zich sinds 2005 op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de operatie ‘Beneficial Cooperation‘. Na meer dan tien jaar is hij uitgegroeid tot een rolmodel binnen de gemeenschap, waar anderen met vragen naartoe gaan. Op die manier heeft hij een essentiële rol vervuld in de operatie en zo de Nederlandse zeescheepvaart goede diensten bewezen, zei minister Schultz bij de uitreiking. (DvdM)