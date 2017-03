leuk voorbeeld van de buurman die een uur te vroeg begint. ik droom al jaren dat niet iedereen een vrije paal neemt maar gewoon bij iemand opzij gaat die op dezelfde tijd vertrekt. in elk geval na mijn 8 uur rust. want wettelijk moet je gewoon weer 8 uur rust nemen als je langs het verkeerde schip zou liggen. (dat is belachelijk en zou geregeld moeten worden)