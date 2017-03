Schuttevaer Premium Aansprakelijkheid GEFO voor schade Grave minder dan een miljoen euro Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 maart 2017, 16:42

De Duitse rederij GEFO is beperkt aansprakelijk voor de schade die ontstond doordat de benzeentanker Maria Valentine door de stuw bij Grave voer. De rederij moet van de Maritieme Kamer van de Rechtbank Rotterdam 915.000 euro in een schadefonds storten, waar gedupeerden aanspraak op kunnen maken. Dat werd woensdag 22 maart bekend gemaakt door de rechtbank in Rotterdam.