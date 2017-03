Schuttevaer Premium Optimisme op Antwerpse OSD Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 22 maart 2017, 12:00

De zware rolpoorten van de Waagnatie in Antwerpen vielen zondagavond even na acht uur dicht. De laatste bezoeker was buiten, de tafels en schenktogen werden afgeruimd, klutsjes en restjes weggekieperd, de lege bakken bier geteld, documenten opgeborgen. De 31ste Open Scheepvaartdagen waren geweest.