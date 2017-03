ASV-petitie tegen ‘klopjacht op schippers' Facebook

De Algemeense Schippers Vereeniging (ASV) nodigt schippers uit een petitie te ondertekenen tegen de controledrift van politie, marechaussee, Rijkswaterstaat, havendiensten en ILT en de exorbitant hoge boetes die deze diensten volgens de bond uitdelen in de binnenvaart.

‘De ASV wordt overstroomd met klachten over een ware klopjacht op binnenvaartschippers', zegt voorzitter Sunniva Fluitsma. ‘Sinds de boetes zijn verhoogd (tot wel vertienvoudigd) lijkt het bijzonder lucratief om voor de kleinste overtredingen boetes van vele duizenden euro's op te leggen bij particuliere schippers. De wetshandhavers hebben een goudmijntje aangeboord voor de Nederlandse schatkist: de binnenvaartsector.

‘Uit de vele reacties op ASV-Facebookpagina, de telefoontjes en de mails die we over dit onderwerp mochten ontvangen, blijkt dat het boetebeleid als onredelijke en onaanvaardbaar wordt ervaren.'

De klacht is 15 maart aan de orde gesteld in een overleg tussen de binnenvaartorganisaties en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De Inspectie gaf eerder in Schuttevaer al aan het beeld niet te herkennen. Er wordt niet onnodig bekeurd en er wordt relatief weinig in beroep gegaan tegen de beslissing een boete op te leggen. De ASV concludeert nu dat het hoog tijd is dat de binnenvaartsector haar stem laat horen om duidelijk te maken dat het boetebeleid zo snel mogelijk anders moet.

‘Een petitie is hiervoor een erkend middel om duidelijk te maken dat burgers vraagtekens zetten bij een bepaald beleid en duidelijk te maken hoe zij het dan wel willen', verklaart Fluitsma.

De petitie heeft de volgende inhoud:

Wij, de gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en passagiers, constateren:

- een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector;

- dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen;

- dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) niet onafhankelijk is;

- dat omstandigheden zoals ‘goed zeemanschap' (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid;

- dat dit de binnenvaart benadeelt ten opzichte van het wegtransport;

en verzoeken:

- de hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar is gebracht;

- een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle;

- een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren;

- de hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer);

- ‘goed zeemanschap' leidend te laten zijn voor het beleid.

De petitie wordt 6 juni aanstaande naar de Tweede Kamer gestuurd. U kunt de petitie bekijken en tekenen op: https://stopklopjachtopbinnenvaart.petities.nl