Schuttevaer Premium Weduwe overleden stuurman eist schadevergoeding Facebook

Twitter

Email Deventer 16 maart 2017, 08:00

De weduwe van een 58-jarige Kaapverdiaanse stuurman, die 25 april 2016 verdronk in het Van Starkenborghkanaal in Groningen, eist een schadevergoeding van de werkgever van haar man, de eigenaar van de binnenvaarttanker Alto Mira. De stuurman droeg waarschijnlijk geen reddingsvest toen hij overboord viel. De rechtszaak hierover dient 24 maart voor de rechtbank in Rotterdam.