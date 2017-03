Schuttevaer Premium Advocaat Marius van Dam op de barricade tegen extreme boetes Facebook

Advocaat Marius van Dam is namens enkele binnenvaartschippers bij de Raad van State in hoger beroep gegaan om het handhavingsbeleid van het Rijk ter discussie te stellen. Aanleiding is een aantal boetes dat is uitgedeeld voor onderbemand varen en overtreding van de vaar- en rusttijdenwet.