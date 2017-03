Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel water drukt tarieven Facebook

De tarieven zijn omlaag gegaan met het stijgen van het water. Voor de Rijnvaart was het aanbod in de zeehavens redelijk maar binnenlands hield de hoeveelheid werk niet over. In Duitsland werden aardig wat grindreizen aangeboden, maar was de hoeveelheid werk verder mager.