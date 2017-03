Wilco Volker stapt over van BVB naar NPRC Facebook

BVB-directeur Wilco Volker stapt na negen jaar binnenvaartpromotie per 1 juli over naar de binnenvaartcoöperatie NPRC. Hij wordt daar Business Development Manager.

Wilco Volker: 'Met een zeer betrokken team ontzettend leuke dingen mogen doen om de binnenvaart te promoten.' (Foto BVB)

Ladingstromen

‘Van het mede ontwikkelen van the Blue Road campagne tot midden in de nacht een doek aan een brug bevestigen in Amsterdam. Met het project Maatwerk is het gelukt om verschillende nieuwe ladingstromen naar het water te krijgen. Daardoor is langzaam een beweging in gang gezet waar de wereld om ons heen steeds meer ziet dat de binnenvaart oplossingen kan bieden in allerlei logistieke ketens.

‘In het Maatwerk project raakte ik gefascineerd door de kansen die de binnenvaart heeft binnen de logistiek van bedrijven. Nu kan ik de stap naar de praktijk van de keten maken in de functie van Business Development Manager bij de NPRC. Een organisatie die past bij mijn passie voor de logistiek, binnenvaart en in het bijzonder de particuliere ondernemer. Bovendien sluit het coöperatieve karakter van de NPRC goed aan bij mijn opvatting dat je samen verder komt', zegt Wilco Volker.

Kennis van de markt

Directeur Stefan Meeusen van de NPRC is verheugd met de komst van Volker: ‘De NPRC heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen jaren. Die groei vraagt om de juiste mensen. Het is dan ook prachtig dat iemand met zoveel kennis van de markt ons team komt versterken.'

Het bestuur van het BVB is Wilco Volker dankbaar voor de wijze waarop hij de binnenvaart op een positieve manier onder de aandacht heeft gebracht de afgelopen jaren, zegt voorzitter Annette Augustijn. ‘Natuurlijk is het erg spijtig dat Wilco ons verlaat, maar gelukkig blijft hij betrokken bij de binnenvaart. Wij wensen hem heel veel succes bij de NPRC. Het BVB gaat op zoek naar een nieuwe kracht en dat zal weer nieuwe frisse inzichten opleveren.'

Over die opvolging zegt Augustijn: ‘Bij het nadenken over een nieuwe kandidaat wordt ook de lange termijn optie, waarbij de drie uitvoeringsorganisaties BVB, BTB en EICB nauwer met elkaar samenwerken, in het bestuur besproken. We hebben als BVB in ieder geval tot juli ruim voldoende tijd om een passende opvolger te zoeken en in te werken. Zo zorgen we dat continuïteit in de kennis en projecten van het BVB als promotie organisatie voor de gehele binnenvaart zijn geborgd.' (DvdM)