Het zou in mijn ogen beter zijn als die rare functies als Deksman, lichtmatroos en Matroos zouden verdwijnen.

Je zou na een kort leertraject op een school de theorie kunnen leren, waarbij er op een schoolschip de praktijk plaats vind, en na een enkele maanden, examen doen, waarna men een dienstboekje volmatroos kan bekomen.

Zo kan dit persoon meedraaien als volwaardig personeelslid, en een volwaardig salaris krijgen.

Instroom is er genoeg in de binnenvaart, ook het taalprobleem zal opgelost zijn.