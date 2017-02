Schuttevaer Premium Duitsland claimt opnieuw miljoenenschade in Sento-zaak Facebook

Twitter

Email NÜRNBERG 24 februari 2017, 15:37

Het Obergerichtshof in Nürnberg gaat zich in hoger beroep opnieuw buigen over de zaak van de Sento. Dat Nederlandse schip ramde negen jaar geleden met haar autokraan een brug in Regensburg. De Bondsregering wil alsnog vergoeding van de miljoenenschade die toen ontstond.