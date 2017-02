OPINIE: Betrouwbare binnenvaart haalt moeilijk het nieuws Facebook

Als iets in het nieuws komt is dat vaak met een negatieve lading. Vrachtwagens komen in het nieuws na scharen op de snelweg, blokkeren van tunnels en met het veroorzaken van files. Treinen halen de voorpagina als ze een keer op tijd rijden en vliegtuigen als ze vanwege mist of ijzel vertraging oplopen.

Verlader heeft er weinig omkijken naar

‘Wat binnenvaart kan, kunnen truck, spoor en vliegtuig niet'

Door Henk Schipper

Wij hebben het als binnenvaart dan ook moeilijk om in het nieuws te komen. Dit jaar is het aardig gelukt met een tankvaartschipper die de kaart ondersteboven hield en per ongeluk over de stuw in Grave is gevaren. Maar echt zoden aan de dijk zet het niet. De transporten per binnenvaart zijn via andere routes op tijd op hun bestemming geraakt. De stuw had met een noodreparatie binnen een week weer kunnen functioneren en ondanks de gevaarlijke lading is er geen enkel risico voor mens en dier geweest.

Wat moet je dan nog doen om in beeld te komen als je veilig, milieuvriendelijk en geruisloos honderden miljoenen tonnen lading door West-Europa vervoert? Het antwoord is, verslag doen van onze kracht.

Betrouwbaar

Vrachtwagens zijn uitermate geschikt om kleinere hoeveelheden snel te leveren op bestemmingen die geen voorraad kunnen houden. Treinen kunnen grondstoffen in grotere hoeveelheden regelmatig afleveren bij producenten van halfproducten. Vliegtuigen zijn erg geschikt om mee op vakantie te gaan naar bestemmingen waar de opwarming van de aarde al iets verder is gevorderd. En met grote snelheid, zodat het niet teveel vrije dagen kost om er te geraken. En alle andere transporten kunnen we in Nederland uitvoeren met de binnenvaart. Zoals al gememoreerd: veilig, milieuvriendelijk, geruisloos, maar vooral betrouwbaar. Misschien wel wat langzamer, maar dat is eenvoudig op te lossen door wat eerder te bestellen. Verder heeft men er weinig omkijken naar.

Nederland is dermate goed voorzien van bruikbare vaarwegen dat iedere producent gebruik kan maken van binnenvaart en West-Europa is erg goed bereikbaar, over water.

Tegenwoordig verzorgen de operators in de binnenvaart zelf de overslag en het natransport en de lading kan worden gevolgd op internetsites gedurende het gehele transport. Dat het schip in Zwitserland of Spanje wat minder populair is, kan komen doordat men daar nu eenmaal noodgedwongen zonder moet leven.

Nederland ligt geografisch ideaal om als doorvoer cq handelsland geld te verdienen aan een achterland dat via de rivieren gebruikmaakt van onze zeehavens. En dat doen we dan ook, tenminste die bedrijven die de mogelijkheden herkennen.

Bulk

Het is niet voor niets dat Rotterdam jaren de grootste haven van de wereld was en nu alleen is ingehaald door enkele steden met meer inwoners dan er bij ons in het hele land wonen. In West-Europa is Rotterdam nog steeds verreweg de grootste haven. En met de omgeving van Moerdijk, Dordrecht, IJmuiden, Amsterdam en andere randgemeentes, die ook nog overslag en zee-aansluiting voor het achterland verzorgen, komen we tezamen tot enorme hoeveelheden. Of het nu gaat om containers, agri, grondstoffen en ertsen, hout en bouwmaterialen, al deze goederen worden in onze regio vanuit en naar de gehele wereld ontvangen en verzonden.

Goederen worden met binnenvaart aangeleverd vanuit en verzonden naar België (via Schelde), Frankrijk (via Schelde en Maas), Duitsland (via de Rijn en Eems) en het gehele voormalige Oostblok via de (Rijn, Main, Donau). Zo doet het schip waar ze goed in is: grote hoeveelheden, just in time afleveren, files beperken en dus bereikbaarheid bevorderen, voor een zeer aangename kostprijs.

Henk Schipper is directeur-eigenaar van bevrachtingskantoor Aqua Navis en mede-oprichter van de spitsencoöperatie ELV in Zwijndrecht.