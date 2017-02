Schuttevaer Premium 91-jarige: twee jaar voorwaardelijk voor ontvoeren reder Facebook

Twitter

Email AURICH 7 februari 2017, 16:00

Een 91-jarige vrouw uit het Ruhrgebied is door het Landgericht Aurich veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor haar aandeel in het ontvoeren van een Duitse reder in 2016.

De vrouw zou haar 67-jarige zoon hebben aangezet tot het plegen van de ontvoering. De zoon is ernstig ziek en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Drie andere mannen van 30 tot 41 jaar, die de ontvoering mede uitvoerden, werden tot straffen van twee jaar voorwaardelijk tot zes jaar onvoorwaardelijk veroordeeld. Twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig.

De reder uit Detern, bij Leer, kreeg in april 2016, onderweg naar zijn bedrijf, een stopteken van als verkeerspolitie verklede mannen. Toen hij uitstapte werd hij overmeesterd en in een woning opgesloten. Bijna anderhalf etmaal later werd hij langs een snelweg vrijgelaten. De overdracht van het geëiste losgeld van 1 miljoen mislukte, de daders werden snel gepakt.

De 67-jarige bedenker van het plan zou eerder een zakelijk conflict met de reder hebben gehad. De ontvoerde man bleef ongedeerd, maar moest onder bedreiging met een mes een schuldbekentenis tekenen. (WdN)