Niks bijzonders. In de 60er jaren mocht je met geladen schepen van meer dan 800 ton, slechts 6 km/h. Leeg 7,5 km./h. En dat zonder kopschroef.

Als dan de sluismeester van de Snekersluis uit de bediening naar buiten kwam, wist je al hoe laat het was: Schipper even vast maken en met de meetbrief aan de wal komen!

3 procesverbalen leverde een vaar verbod van een half jaar voor Friesland op!