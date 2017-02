Eben Haëzer geeft muntschat prijs Facebook

Bij een spoedreparatie aan de romp van het motorschip Eben Haëzer hebben medewerkers van scheepswerf ASTO in Raamsdonksveer een schat aan oude munten ontdekt.

Volgens een bericht op Facebook bevond de verzameling zich in een geheime tussenruimte achter in de romp van het schip dat begin jaren '30 van de vorige eeuw werd gebouwd bij scheepswerf A. Vuijck & Zn in Capelle aan den IJssel. Experts doen onderzoek naar de herkomst en de waarde. ‘De vondst van de eeuw', noemt de werfdirectie de ontdekking door enkele medewerkers, die in het weekeinde een spoedreparatie uitvoerden aan het motorschip Eben Haëzer.

‘Een mirakel in de geschiedenis van ASTO en een zeldzame vondst in de maritieme wereld', reageert commercieel directeur Karst van der Wiel. De inhoud van de kist blijkt zeer divers met muntgeld uit alle delen van de wereld. Daaronder een aantal opvallende exemplaren, lijkt het. ‘Ik zag in elk geval een aantal munten uit voormalig Nederlands-Indië', zegt ASTO's voorman dok & draaierij René Elbers, nog altijd beduusd van de ontdekking die hij met zijn collega's deed. ‘Wie verstopt nu zoiets op een schip?'

Ook John Licher, de eigenaar van het nu als bed-and-breakfast varende schip en rechtmatig eigenaar van de ‘schat', was volledig verrast. Tussen de vele reacties op Facebook herinnert Andre Geluk zich dat zijn opa de Eben Haëzer liet bouwen, waarop Daniel Geluk reageert: ‘Onze erfenis...' (DvdM)