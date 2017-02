Schuttevaer Premium Watertrucks komen er nu toch echt aan Facebook

De ontwerpen zijn klaar en de laatste onderhandelingen met de werven die de duwboten en bakken gaan bouwen verkeren in de laatste fase. Daarmee komt de Vlaamse Watertruck er nu echt aan. De Vlamingen verwachten zelfs dat de eerste duwbootcombinatie al in juni kan worden opgeleverd.

Met het project Watertruck+ willen de Vlamingen het vrachtvervoer over kleine binnenwateren laten opleven. Daarvoor worden kleine bakken en duwboten gebouwd die de vracht van de kleine naar de grotere vaarwegen brengen, vanwaar het transport verder verloopt in grotere duwcombinaties. Het ultieme doel van het project Watertruck+ is volgens de initiatiefnemers ‘economisch rendabele businesscases op te zetten voor verladers en operators door heel Europa'.

In de toekomst moet het aantal bakken groeien naar 500. Daarmee moet drie miljoen ton lading worden vervoerd. Van de 23 miljoen euro aan ontwikkelingskosten van Watertruck+, draagt Europa 11,5 miljoen euro bij, deelnemende binnenvaartondernemingen 9 miljoen euro en de Vlaamse overheid stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor administratieve ondersteuning van het project.

In de eerste proef van Watertruck worden drie duwboten en 34 bakken gebouwd. De drie baktypen (38,50 x 5,05 meter, 40 x 6,60 meter en 50 x 6,60 meter) zijn intussen ter goedkeuring voorgelegd aan de International Association of Classification Societies (IACS). Tegelijkertijd is het Watertruck+-team volop in gesprek met lokale en Europese autoriteiten over de certificering van de Watertrucks en de toepassing van het concept van de zelfvarende bakken op de kleine Europese vaarwegen.

Wie de bakken en de duwboten gaan bouwen, wil communications manager Sandra Vanderniepen nog niet kwijt.

‘Luchtkasteel'

De Nederlandse binnenvaart heeft grote problemen met het Vlaamse project. Koninklijke BLN-Schuttevaer kwalificeerde het als een ‘luchtkasteel'. De drie miljoen ton nieuwe lading zou slechts theoretisch bestaan en BLN verweet de Vlaamse overheid op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en geen oog te hebben voor de gevolgen voor andere binnenvaartondernemers.

Ook de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is stellig dat de nieuwbouwvloot van Watertruck+ lading van de bestaande binnenvaart zal wegkapen en, dankzij de subsidie, de bestaande binnenvaart oneerlijke concurrentie zal aandoen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ziet echter geen probleem in het project. ‘Alleen met initiatieven als Watertruck+ is er in de toekomst nog een plaats voor de kleine binnenvaart', vindt de minister. (EvH)