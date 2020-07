Schuttevaer Premium NPRC neemt bevrachter Aqua Navis over Facebook

Binnenvaartcoöperatie NPRC is een nauwe samenwerking aangegaan met bevrachtingskantoor Aqua Navis van Henk Schipper, dat onder meer de leden van spitsencoöperatie ELV bevracht. Bedoeling is dat Aqua Navis op termijn volledig integreert in de NPRC.