ROTTERDAM 10 juli 2020, 12:10

We liggen afgemeerd aan gammele paaltjes en twee bomen. Daar maalt hier niemand om. Het is heet en we hebben ons met tuinset en barbecue geïnstalleerd onder de bomen. De ruimladder dient als zwemtrap.