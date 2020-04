Schuttevaer Premium Oud-CBOB-voorzitter Koos van den Berg overleden aan corona Facebook

NUNSPEET 24 april 2020, 15:22

Koos van den Berg, voormalige Tweede Kamerlid van de SGP en tot 2008 zeven jaar voorzitter van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), is dinsdag 21 april op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Nunspeet overleden aan complicaties na besmetting met het coronavirus.