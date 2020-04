Schuttevaer Premium Laatste reis voor Hans Bennik, ms Rina Facebook

Schipper Hans Bennik, die ‘levenslang vanaf Amsterdam’ voer, is goede vrijdag 10 april overleden aan het coronavirus. Hij werd 73 jaar. ‘Ik denk dat hij zich erg bewust was dat hij een groot risico liep als longpatiënt’, zegt een familielid. Zaterdag was de crematie in kleine kring, anderen volgden thuis de ceremonie.