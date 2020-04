Schuttevaer Premium Heilige Mis KSCC via YouTube te volgen Facebook

Email NIJMEGEN 12 april 2020, 09:29

De Heilige Mis in het KSCC centrum in Nijmegen is Paaszondag 12 april live te volgen via YouTube. De eerdere missen die vanwege de coronacrisis via internet waren te volgens, waren volgens aalmoezenier Bernhard van Welzenes ‘een groot succes’.