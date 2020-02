Schuttevaer Premium Boerenzoon vaart halve eeuw Facebook

Ridderkerk 19 februari 2020, 11:40

Dat Aad Bos (65) schipper zou worden was allerminst vanzelfsprekend. Zijn wieg stond op een boerderij in Vlaardingen-Overschie. Maar als één van de 10 kinderen in het boerengezin kon zijn vader hem wel missen. Samen met zijn vrouw Sjaan (63) vaart hij al bijna 40 jaar op de Vagebond.