Havenmeester onder vuur over ligplaatsen Terneuzen

Wat een voordeel, pik in het is Winter, het is maar een briefje dat 3 Dagen geldig is, als ik dit zo lees.

Mag je dan ook met het zelfde Havenbriefje in Gent liggen of moet je daar weer apart voor betalen, net als in Lochem en Hengelo wat een Havenbedrijf is geworden.

Havengeld innen hebben de meeste Gemeenten geen moeite mee, desnoods komen ze het via een deurwaarder halen, als je vraagt naar service, doen ze allemaal hun best, zeggen ze, het is alleen jammer dat je er zo weinig van merkt.

Veel geluk in Terneuzen voor de Mensen wiens Thuishaven het is, ik ben blij dat ik niet afhankelijk ben van een Gemeente met zo een opstelling, Binnenvaart onwaardig.