Afscheid van een kleurrijk waterleven

Email AMSTERDAM 21 december 2019, 17:03

De wens van Steen (75) om nooit meer aan de wal te hoeven, is niet uitgekomen. Maar de wens om te kunnen blijven zwerven tot zijn dood, die geeft hij niet op. Al is het dan zonder Geertje. Want Andries Cornelis van den Heuvel, zoals zijn echte naam luidt, heeft zijn steilsteven verkocht. Na meer dan 40 jaar met haar samen te zijn geweest. Als vrachtschip én als zwervend woonschip.