CBRB kiest voor integratie met BLN-Schuttevaer

ROTTERDAM 17 december 2019, 14:18

Gezamenlijk werken naar de integratie van beide verenigingen in één vereniging, één organisatie van CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Die conclusie trok de (besloten) 90ste Algemene Ledenvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart vrijdag 13 december in De Kuip in Rotterdam, zo blijkt uit een persbericht.