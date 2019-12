Schuttevaer Premium Stilgelegde dronken schipper gaat toch varen Facebook

SCHWEINFURT [update] 07 december 2019, 14:44

Een Nederlandse schipper die aan het laden was in de haven van Schweinfurt (Main) is donderdagmiddag betrapt op overmatig alcoholgebruik. De 47-jarige man kreeg controle aan boord van de Wasserschutzpolizei. Die constateerde dat hij duidelijk onder invloed was.