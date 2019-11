Twee drenkelingen in Boudewijnkanaal, één tankermatroos overleden Facebook

Twitter

ZWANKENDAMME 04 november 2019, 15:50

Een opvarende van de Belgische binnenvaarttanker Vivaldi is maandagmorgen 4 november dood gevonden in het Boudewijnkanaal bij Brugge-Zeebrugge. Een tweede drenkeling werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de beide bemanningsleden, beiden zestigers, te water zijn geraakt is nog onduidelijk.

De Vivaldi lag in Zwankendamme ter hoogte van de Lisseweegsesteenweg aangemeerd. De schipper merkte ‘s ochtends 06:30 uur dat de beide bemanningsleden niet aan boord waren. Bij een inspectieronde trof hij één van zijn matrozen aan in het koude water tussen wal en schip. Hij alarmeerde onmiddellijk de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen. Duikers slaagden er relatief snel in de drenkeling, van Nederlandse nationaliteit, op het droge te brengen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer zocht met een sonarboot verder naar het tweede bemanningslid en trof het slachtoffer uiteindelijk aan in het water. Voor deze, naar verluidt Belgische man kon geen hulp meer baten. Het Belgisch parket heeft nog geen informatie vrijgegeven over de identiteit van de drenkelingen. Onderzoek moet uitwijzen waardoor zij te water zijn geraakt. (JGL)