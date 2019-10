Schuttevaer Premium Binnenvaartpastoraat streeft naar zelfstandige varende gemeente Facebook

ROTTERDAM 29 oktober 2019, 13:58

De Werkgroep Binnenvaartpastoraat peilt of er voldoende draagvlak is voor een zelfstandige varende gemeente vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens schipperspredikanten Louis Krüger en Dirk Meijvogel zal het ‘een gemeente voor heel de binnenvaart zijn, ongeacht van welke kerk men lid is’.