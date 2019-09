Schuttevaer Premium Gebrek aan richtingaanwijzer maakt schip onvoorspelbaar Facebook

EEFDE 30 september 2019, 18:31

Het bankje aan de IJssel bij de invaart van de Twentekanalen zit weer vol beste stuurlui aan wal. ‘Die gaat rechtdoor, zo’n scherpe bocht kan ie niet nemen’, zegt een rustende fietser met overtuiging, terwijl we kijken naar een afvarend schip op de rivier. Even later zegt hij: ‘Hè, hij slaat wel rechtsaf. Nou je ziet het, veel kijk heb ik er niet op. Je ziet ook geen richtingaanwijzer op die boten.’