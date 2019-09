Schuttevaer Premium 100 jaar CBOB: ‘Ruimte op het water is jullie geheime wapen’ Facebook

Woudenberg 24 september 2019, 14:29

‘Ruimte op het water is jullie geheime wapen’, zei Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal luchtvaart en maritieme zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij sprak op het 100-jarig jubileum van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB). Dronkers spoorde zijn gehoor aan nog meer in te zetten op ondernemerschap, vergroening en innovatie onder het motto ‘Modal shift is mental shift’.