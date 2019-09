Schuttevaer Premium Terugdringen wachttijd CBR duurt nog langer – uw ervaring? Facebook

DEN HAAG 10 september 2019, 22:47

Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Redactie Schuttevaer is benieuwd naar ervaringen van lezers.