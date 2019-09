Schuttevaer Premium Voorlichtingsdag ‘Stoppen met varen’ Facebook

DORDRECHT 03 september 2019, 08:20

Steunpunt Binnenvaart organiseert vrijdag 20 september in samenwerking met Stichting ABRI opnieuw een voorlichtingsdag over ‘stoppen met varen’. Tijdens de – besloten – bijeenkomst op museumschip René Siegfried in Dordrecht, wordt gesproken over de financiële en fiscale consequenties van pensionering en bedrijfsbeëindiging, maar komen ook veel praktische en sociale zaken aan bod.