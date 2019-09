Schuttevaer Premium Verstekeling op verkeerde spoor Facebook

De bemanning van een vrachtschip dat in Duitsland op de Rijn onderweg was ontdekte in de buurt van Düsseldorf een verstekeling in de machinekamer. De 46-jarige man uit Koblenz werd aan de waterpolitie overgedragen.