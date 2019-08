Frouwke Klootwijk nieuwe secretaris IVR Facebook

ROTTERDAM 12 augustus 2019, 13:06

Frouwke Klootwijk-de Vries is per 1 september benoemd tot algemeen secretaris van de IVR. Ze volgt Resi Hacksteiner op, die na bijna 34 jaar afscheid neemt van de IVR, de internationale vereniging die zich richt op verzekeringen en een register bijhoudt van binnenschepen in Europa.

De nieuwe algemeen secretaris van de IVR Frouwke Klootwijk-de Vries. (Foto IVR)

Frouwke Klootwijk-de Vries treedt voor het eerst in het openbaar op tijdens het negende IVR-Colloquium in Belgrado op 5 september. Klootwijk studeerde bedrijfseconomie en Nederlands recht en werkte acht jaar aan de Erasmus Universiteit als onder andere onderwijscoördinator van de Engelstalige master Maritime & Transport Law. ‘Mijn positie aan de Erasmus School of Law gaf mij het voorrecht om inzicht te krijgen in de transportsector en om een groot netwerk op te bouwen in deze sector. Ik kijk ernaar uit om mijn passie voor transportrecht (in het bijzonder op het gebied van de binnenvaart) voort te zetten binnen de IVR.’ Ze woont in Rotterdam, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hacksteiner stopt met haar werkzaamheden voor de IVR maar blijft nog wel in functie als algemeen secretaris van de Europese binnenvaartorganisatie EBU. (MdV)