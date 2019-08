Grouster skûtsje wint derde SKS-titel op rij Facebook

Vooraf werden diverse scenario’s losgelaten op de uitkomst van dit SKS kampioenschap. Grou, Heerenveen en Lemmer stonden zo dicht bij elkaar in het klassement dat nog van alles mogelijk was. De wedstrijd zelf zou het juiste antwoord geven.

Met spanning werd uitgekeken naar de start, want die zou net als tijdens eerdere wedstrijden cruciaal kunnen uitpakken. Daar werd vaak meteen al de eerste slag geslagen. Douwe Azn. Visser (Grou) bleef in de buurt bij Heerenveen en Lemmer en behaalde zo zijn derde titel op rij. ‘Het was niet de wedstrijd waarmee we willen finishen, maar het was voor ons spannend genoeg.’

Algehele valse start

De spanning was hoog en dat resulteerde in een algehele valse start. Spijtig voor Sneek was door een aanvaring met Grou vlak vóór die eerste start het helmhout kapot. Jappie Dzn. Visser zat zelf fout en moest op zijn thuiswater de zeilen strijken. Dertien skûtsjes begonnen aan een nieuwe startprocedure die ditmaal zonder problemen verliep. Klassementsleider Grou startte in het midden van de lijn en maakte samen met Huizum een lange bakboordslag. Heerenveen nam geen enkel risico en moest direct al achter Lemmer kruisen.

Earnewâld en d’Halve Maen kwamen als eersten op de boventon af en de bakboord-stuurboordsituatie die daar ontstond leverde direct twee protestvlaggen op. De Súdwesthoek en Akkrum volgden op de derde en vierde positie. Douwe Azn. Visser (Grou) koos voor een ronding zonder risico en wist zijn naaste concurrenten voor de titel, Lemmer en Heerenveen, achter zich te houden. Na dat eerste kruisrak leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Grousters.

Dicht bij elkaar

In het tweede kruisrak koos Sytze Brouwer (Heerenveen) gelijk voor de aanval door andere slagen te kiezen. Dat bracht hem van de twaalfde naar de achtste plek. Grou raakte enigszins in de problemen bij het ronden van de boventon en moest enkele plaatsen prijsgeven. Maar nog altijd bleef de top drie van het klassement dicht bij elkaar. De koplopers in de wedstrijd liepen uit op de achtervolgers en ook daar bleef strijd. Akkrum zette de aanval in op de tweede plaats. Lange tijd wist Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) zijn positie te verdedigen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Rinus de Jong (Joure) kende ook een prima middag. De Jousters zeilden in één route naar de vierde stek en konden deze moeiteloos verdedigen. Johannes Hzn. Meeter (Huizum) volgde op de vijfde plaats. Daarachter wisselden de posities nog wel eens bij een boeironding. Earnewâld finishte met protestvlag als eerste en Akkrum volgde als tweede. D’Halve Maen, op de derde positie, had ook nog altijd de protestvlag over de finish en dus was de wedstrijduitslag niet definitief. De jury moest er opnieuw aan te pas komen.

Titel niet in gevaar

De Grousters zeilden niet hun beste wedstrijd van het kampioenschap, maar eigenlijk is de titel geen enkel moment in gevaar geweest. Na 2005, 2009, 2014, 2017 en 2018 werd Douwe Azn. Visser voor de zesde keer SKS-kampioen. Heerenveen hield stand op de tweede plaats en Albert Jzn. Visser (Lemmer) pakte zijn allereerste podiumplek in het eindklassement. Onder grote publieke belangstelling werd het Sulveren Skûtsje aan Douwe Azn. Visser uitgereikt door Eelkje Nicolai namens hoofdsponsor de Friese Rabobanken.

Averij, rode vlaggen, groene vlaggen, juryuitspraken, hoger beroepen, alles kwam tijdens dit SKS-kampioenschap voorbij. Maar laten we vooral onthouden wat voor een prachtig zeilweer en daardoor fantastische wedstrijden we hebben kunnen zien.

Het was bikkelen voor schippers en bemanningen aan boord van de skûtsjes. Het publiek genoot met volle teugen van de onderlinge strijd. De spanning in het klassement bereikte woensdag het ‘kookpunt’ toen Lemmer, Heerenveen en Grou op slechts 1,1 punt van elkaar stonden. We kunnen terugkijken op wederom een spannend kampioenschap met Grou als terechte winnaar.

Uit de jurykamer

– Protest d’Halve Maen (ivm bakboord-stuurboordsituatie) is toegewezen. Het protest van Earnewâld aangaande dezelfde situatie afgewezen. Earnewâld krijgt 14 punten.

In het eindklassement hield Grou 36,7 punten over, Heerenveen 38,8 en Lemmer 43,7.