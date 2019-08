Grou pakt dubbelslag SKS bij Lemmer Facebook

Twitter

Email LEMMER 08 augustus 2019, 10:37

De pier, het strand en de dijk bij Lemmer zaten bomvol toeschouwers. Door de stand in het klassement is de spanning inmiddels zo gestegen dat iedereen nieuwsgierig is naar de ontknoping van dit SKS-kampioenschap. Opnieuw dankzij een daverende start wisten de Grousters als eerste te finishen.

1 / 1 Dubbelslag voor het Grouster skûtsje. (Foto Skutsjesilen.nl / Martin de Jong) Dubbelslag voor het Grouster skûtsje. (Foto Skutsjesilen.nl / Martin de Jong)

Na de winst van woensdag is die van donderdag een dubbelslag in de Lemster baai. Deze derde dagwinst brengt de Grousters tevens aan de leiding in het klassement. Schipper Douwe Azn. Visser: ‘We hebben twee keer grandioos gezeild. Alles klopte, genieten!’

Opnieuw harde wind

De Lemster wedstrijdcommissie van WSV Zevenwolden gaf ’s ochtends tijdens de routebespreking aan dat ze een op-en-delbaan zouden proberen uit te leggen. De wind in de Lemster baai was iets westelijker dan tijdens de eerste Lemmer-dag. Opnieuw stond er een harde wind, kracht 4 tot 5 met uitschieters naar 6. Met zo’n wedstrijdbaan zijn spanning en spektakel verzekerd.

De koplopers in het klassement konden zich geen fouten veroorloven. Het Drachtster skûtsje passeerde de startlijn te vroeg en moest als enige terug om opnieuw te starten. Grou koos voor een start midden op de lijn en kon met een lange bakboordslag richting de Polderdijk. Ook Auke de Groot (Stavoren) was prima gestart en maakte diezelfde slag. Aangekomen bij de vaargeul vroeg Auke ruimte voor de wal en Grou én Heerenveen moesten overstag. Even leek dit een protest op te leveren. De rode vlag bij Heerenveen verdween echter al snel weer benedendeks.

Súdwesthoek en Grou prima van start

Het Súdwesthoek-skûtsje kon als eerste de bovenste boei ronden, op de voet gevolgd door Grou. Akkrum had ook een mooie start en rondde als derde vóór Lemmer de boventon. Heerenveen kwam over stuurboord op de boei af, nam geen enkel risico, gaf Leeuwarden de ruimte en lag bij de eerste boeironding op de achtste plaats. Sytze Brouwer en zijn bemanning moesten een inhaalrace inzetten om hun naaste concurrenten in het klassement bij te blijven.

Na de boventon volgde bij de op-en-delbaan de ‘spreader’, zodat de skûtsjes meer verspreid het voordewindse rak in konden. Daarna mochten de schippers weer kiezen: bakboord om richting het strand en het gemaal of stuurboord om richting de vaargeul en de Polderdijk. Súdwesthoek ging om de bakboordton en Grou koos voor de stuurboordton. Akkrum, Lemmer en Heerenveen volgden Grou. Het kruisrak dat volgde, pakte helemaal verkeerd uit voor de Lemsters die maar liefst terugvielen naar de elfde plek.

Grou pakt de kop over

Grou deed het beter en pakte de kop over van de Súdwesthoek, terwijl Akkrum de Grousters aanriep omdat ze de boei geraakt zouden hebben. Ook verscheen de protestvlag bij Pieter Ezn. Meeter in het want. Het protest werd niet doorgezet tot op de finish. De Grousters waren er zelf ook zeker van dat ze niets hadden geraakt en zeilden gedreven door. Hun voorsprong liep zelfs steeds verder uit.

De strijd om de tweede plaats ging tussen Súdwesthoek en Akkrum. Na het derde kruisrak zag Auke de Groot dat Akkrum voor hem de boventon kon ronden. Desalniettemin kon de Súdwesthoek prima voorin meestrijden. Datzelfde gold voor Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) die op de vierde plaats zeilde.

Fantastische publieksstrijd

De strijd zat in de kruisrakken, of je nu voor of achter in vloot lag. De verschillende keuzes bij de onderste boeien zorgden voor extra spanning. Welke koers pakte het beste uit? Het publiek zag in elk geval weer een fantastische wedstrijd. Drachten wist ondanks de valse start weer helemaal bij de vloot te komen en eindigde zelfs als tiende.

Elk puntje is belangrijk tijdens dit kampioenschap. Earnewâld en Heerenveen streden om de vijfde plek achter Grou, Akkrum, Súdwesthoek en Leeuwarden. In het zesde kruisrak moest Heerenveen twee keer extra door de wind om vrij te kunnen zeilen, daardoor verspeelde het een positie. Een kruisrak later konden zij deze alweer terugpakken. Ook de Lemsters zagen dat Grou goede zaken deed en dus wilden ook zij meer naar voren. Maar eenmaal middenin de vloot is het moeilijk naar voren zeilen. En dus moest Albert Jzn. Visser uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plaats.

Onbedreigd winnaar

Grou pakte onbedreigd de tweede winst in de Lemster baai, de derde dagwinst én de koppositie in het klassement. Het blijft nog altijd reuze spannend! Vrijdag zeilen de 14 skûtsjes in het SKS-Kampioenschap de finalewedstrijd.

Vrijdagochtend bij de routebespreking in Sneek doet de Zeilraad uitspraak in twee hoger beroepen (Drachten en Huizum) tegen de juryuitspraken na de wedstrijd bij Woudsend.