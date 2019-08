Kerk aan de Ruhr verhuist naar oude stek Facebook

DUISBURG-RUHRORT 07 augustus 2019, 12:35

De Nederlandse Kerk aan de Ruhr gaat eind deze maand verhuizen. De Rheinallee wordt verlaten en de oude stek aan de Dr. Hammacherstrasse 4-6 in Duisburg-Ruhrort wordt weer in gebruik genomen.

1 / 1 De kerk aan de Dr. Hammacherstrasse. (Foto Facebook) De kerk aan de Dr. Hammacherstrasse. (Foto Facebook)

De eerste dienst is hier op 25 augustus. De week hieraan voorafgaand wordt verhuisd.

De Nederlandse Kerk aan de Ruhr hield er van 1983 tot 2007 haar diensten maar moest het gebouw vanwege financiële problemen van de hand doen. Nieuwe eigenaar is de firma Haniel. De kerk, die begin 20ste eeuw werd gebouwd, was vroeger in gebruik als evangelische Gemeindehaus en is nu een monument. (MdV)