Grou wint ‘machtig mooie silerij’ in Lemster baai

LEMMER 07 augustus 2019, 23:03

Ideale omstandigheden tijdens de eerste wedstrijddag bij Lemmer. Zon en een zuidwestenwind kracht 5, met uitschieters naar 6. Met nog drie wedstrijden te gaan in dit kampioenschap stijgt de spanning. Het publiek wilde niets missen van deze strijd en was weer in grote getale aanwezig. De Grousters wisten een fantastische start te verzilveren en pakten hun tweede dagoverwinning. ‘Geweldig voor het publiek’, klonk Douwe Azn. Visser enthousiast. ‘Earnewâld maakte het ons nog moeilijk, maar we konden goed verdedigen. Het was een hele mooie wedstrijd!’

De Leeuwarder commissie had een mooie zandloperbaan in de Lemster baai uitgelegd. Tijdens het inzeilen werd op de meeste skûtsjes nog een reef in het zeil gezet, waarmee zij inspeelden op de harde wind. Ook de golfslag in de baai zou een belangrijke factor kunnen zijn bij het bepalen van de ideale koers. De schippers namen geen enkel risico tijdens de start en konden in één keer los. Grou en Lemmer lagen allebei bovenin, waarbij de Grousters net iets meer vrije wind wisten te krijgen en als een speer vertrokken.

Earnewâld, Súdwesthoek en Heerenveen lagen onderin op de startlijn en maakten een bakboordslag. D’Halve Maen en Woudsend lagen achter een aantal skûtsjes en kozen met een stuurboordslag voor de vrije wind. Grou kon vrij overstag en over stuurboord voor de andere skûtsjes langs. De achterliggende skûtsjes over bakboord vroegen, aangekomen bij de vaargeul, om ruimte voor de wal. Daardoor kwamen zij dus over stuurboord op bakboordskûtsjes af. Dit werd een bakboord-stuurboordsituatie tussen Lemmer, Langweer, Akkrum en Earnewâld. Doordat Lemmer voor de finish de protestvlag weer uit het want haalde, hoefden de andere skûtsjes hun protesten ook niet door te zetten.

Penibele situatie

Er was tevens een penibele situatie tussen Huizum en Sneek. Johannes Hzn. Meeter moest hierdoor noodgedwongen zijn Huzumer skûtsje met stuurmanskunsten tussen de rondvaartboten door zien te manoeuvreren. En ook de Súdwesthoek kon met moeite een aanvaring buiten het wedstrijdwater voorkomen. Dat eerste kruisrak had dus gelijk al rode vlaggen opgeleverd én een groene vlag bij Woudsend.

Grou merkte daar weinig van en kon als eerste de bovenboei ronden. Earnewâld volgde als tweede en Lemmer als derde. De andere koers van d’Halve Maen en Woudsend bracht hen op plek vier en vijf. Na de boeironding moest Huizum helaas met averij én de protestvlag de wedstrijd verlaten.

Lemmer op avontuur

In het tweede kruisrak koos de top drie van het klassement voor dezelfde slagen richting de tweede boventon. Woudsend zeilde iets verder door dan Heerenveen, dat eerder overstag ging en hierdoor kon Sytze Brouwer een plekje naar voren komen.

De tweede onderton lag vlak voor het publiek op de dijk. Daar kon men zien dat Albert Jzn. Visser (Lemmer) in het derde kruisrak op avontuur ging en niet de slagen van zijn voorgangers volgde. Ook Heerenveen zocht meer het midden van de baai op en kwam over bakboord op de boei af. D’Halve Maen kwam over stuurboord en zag de Heerenveensters opnieuw naar voren schuiven.

Twee aan twee gingen de voorste skûtsjes de strijd met elkaar aan. Earnewâld ging in de aanval op Grou en Heerenveen liep steeds verder in op Lemmer. Een geweldige strijd vooraan, maar ook in de rest van de vloot werd voor elke positie gestreden. Zo wist Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) van de elfde plaats rak voor rak naar voren te komen en uiteindelijk als zevende te finishen. Ondanks mooie aanvalsslagen van Heerenveen hield Lemmer stand op de derde plek, achter Grou en Earnewâld.

Na vier routes zeilen werd er gefinisht voor het publiek. Grou was inmiddels uitgelopen op Gerhard Pietersma (Earnewâld) en beiden finishten respectievelijk als eerste en tweede. De Lemsters pakten dankzij de derde plaats de leiding in het klassement over van Heerenveen. Daarachter was nog een close finish tussen d’Halve Maen, Leeuwarden en Woudsend. Maar ook ditmaal was vanwege de protesten de finishvolgorde niet de wedstrijduitslag.

Uit de jurykamer:

– De protesten van Langweer, Akkrum en Earnewâld zijn niet ontvankelijk verklaard. Geen van de drie krijgt punten bijgeschreven.

– Het protest van Huizum tegen Sneek is toegekend. Huizum heeft met averij de wedstrijd verlaten en krijgt voor deze wedstrijd het gemiddelde van het aantal wedstrijdpunten over de overige wedstrijden. Sneek krijgt 14 punten.

– Woudsend finishte met groene vlag en krijgt 3 extra wedstrijdpunten (aftrekbaar).

In het algemeen klassement staat Lemmer met 27,7 punten aan kop, slechts een tiende punt minder dan Heerenveen (27,8) en een hele punt minder dan Grouw (28,8). De minieme verschillen tussen de skûtsjes in de top 3 maken de twee laatste SKS-wedstrijden buitengewoon spannend. Donderdag wordt een tweede keer gezeild op het IJsselmeer bij Lemmer en vrijdag is de finale bij Sneek.