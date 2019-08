Schuttevaer Premium Dwarsvaller blokkeert Weser korte tijd Facebook

Twitter

Email NIENBURG 07 augustus 2019, 12:39

Een Duits binnenvaartschip heeft dinsdag 5 augustus de Weser korte tijd geblokkeerd. Het met 1000 ton kiezel geladen schip was na een technisch defect stuurloos geraakt, liep bij Verden vast in de oever en kwam overdwars in de rivier te liggen.