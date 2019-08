Akkrum wint geweldige strijd SKS op het IJsselmeer Facebook

Twitter

Email STAVOREN 03 augustus 2019, 22:19

Vol verwachting zocht het publiek in grote getale een plekje op de IJsselmeerdijk in Stavoren. Het beloofde namelijk fantastisch zeilweer te worden voor de skûtsjes. Ook de op-en-delbaan zorgde wederom voor spanning en strijd van start tot finish. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) sloeg zijn slag in het vierde kruisrak, nam de koppositie over van d’Halve Maen en pakte zijn eerste dagwinst. ‘We hebben gevochten als leeuwen’, wist de winnende schipper. ‘Dit is een mooie opsteker voor de ploeg.’

Wedstrijdleider Piet Blaauw beloofde tijdens de routebespreking in De Kaap er alles aan te zullen doen om de op-en-delbaan zo goed mogelijk uit te leggen én te behouden tijdens de wedstrijd. De golfslag op het IJsselmeer maakte het tijdens deze wedstrijd extra lastig om de skûtsjes goed te positioneren voor de start. Grou en Lemmer lagen dicht bij elkaar en maakten een bakboordslag vanuit de hoge kant. Ook Heerenveen volgde deze skûtsjes, terwijl Joure en d’Halve Maen voor een lage start kozen.

Vroeg protest

Terwijl Heerenveen nog over bakboord lag, gingen zowel Lemmer als Grou overstag. Sytze Brouwer moest hier ongewild op reageren. De schoten moesten los om een aanvaring met Lemmer te voorkomen en het Heerenveenster skûtsje moest ook uitwijken voor Grou. Vroeg in de wedstrijd dus al een protestsituatie. De rode vlag in het want van de Gerben van Manen.

De Grousters erkenden schuld en reageerden met de groene vlag. Het duurde enkele rakken voordat ook bij Lemmer de groene vlag in het want verscheen. Doordat Heerenveen met de protestvlag finishte, accepteerde het de groene vlaggen niet en werd het protest doorgezet tot bij de jury.

Over bakboord of stuurboord

Na het kruisrak rondde Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) als eerste de boei met ‘gele pet’, gevolgd door Akkrum. De ‘spreader-boei’ zorgde ervoor dat de skûtsjes wat meer ruimte kregen om het voordewindse rak in te gaan. Aan het eind daarvan konden de schippers kiezen: over bakboord langs het publiek op de dijk of over stuurboord het IJsselmeer op. Welk kruisrak zou het beste uitpakken? Het was fantastisch voor de spanning in de wedstrijd dat d’Halve Maen voor de bakboordton koos en Akkrum juist voor de stuurboordton. Ook de skûtsjes daarachter verspreidden zich over het wedstrijdwater.

Aan het einde van het rak kruiste d’Halve Maen net voor Akkrum en behield het de leiding bij het ronden van de bovenboei. De route langs het strand bleek iets beter uit te pakken en zo wist Grou als derde vóór Lemmer en Leeuwarden om de boei te gaan. Ook voor de wind zagen we verschillende koersen; het ene skûtsje had de giek over bakboord en het andere over stuurboord. Met als doel het vinden van de vrije wind om posities te winnen. Akkrum koos opnieuw zijn eigen route en de slagen over het ruime IJsselmeer pakten in het vierde kruisrak dusdanig goed uit dat het dit keer voor d’Halve Maen om de boventon kon.

Scherpe strijd

Van voor tot achter in de vloot werd op het scherpst van de snede gestreden en het publiek genoot van deze prachtige strijd. Aan de leiding in de wedstrijd kon Pieter Ezn. Meeter zijn eigen keuze maken en rondde ditmaal de bakboordboei. Zo konden de vele toeschouwers de nieuwe koploper van dichtbij aanmoedigen. Lemmer raakte bij de bovenboei opnieuw verwikkeld in een lastige situatie. Leeuwarden moest wijken, maar na kort overleg tussen Albert Jzn. Visser en Willem Uzn. Zwaga bleef de rode vlag onderdeks.

De top drie liep flink uit op de achtervolgers. In het vijfde kruisrak maakte Heerenveen een aantal fenomenale slagen en kon het als vierde om de bovenste ton. De nummer drie van het klassement, Huizum, had meer moeite om uit het achterveld te komen. Johannes Hzn. Meeter finishte als tiende. Auke de Groot (Súdwesthoek) kon na een mindere start nog van de elfde naar de zevende plek zeilen. Achterin was het stuivertje wisselen tussen Drachten en Langweer.

Jurykamer

Na ruim anderhalf uur zeilen op de woeste golven van het IJsselmeer hoorde Akkrum als eerste het finishschot. D’Halve Maen pakte een verdienstelijke tweede plaats. Daarachter drie skûtsjes met vlaggen; Grou met een groene, Heerenveen een rode en Lemmer ook een groene. Deze strijd werd dus nog voortgezet in de jurykamer.

De jury heeft beide protesten (bakboord-stuurboordsituatie, art. 10.1) van Heerenveen toegekend en dat betekent dat zowel Lemmer als Grou voor deze wedstrijd 14 wedstrijdpunten krijgt.

Dat zowel Grou als Lemmer aan de wedstrijd bij Stavoren 14 punten overhielden, maakt het algemeen klassement na de eerste week SKS skûtsjesilen nog spannender. De verschillen in de top 3 zijn minimaal. Grou, de winnaar van vorig jaar, staat nu opnieuw bovenaan met 19,9 punten (na aftrek van slechtste wedstrijd), op de voet gevolgd door Lemmer met 20,7 punten en op enige afstand Heerenveen met 22,9 punten. Er kan nog van alles gebeuren met vier wedstrijden te gaan bij Woudsend, Lemmer (2x) en Sneek.