Onderduikschepen keren even terug naar Biesbosch

De in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken schepen Bona Spes en Hydra keren 16 augustus terug naar de Biesbosch. Daar lagen ze in de zomer van 1943 samen met de Nelly II in het Gat van de Bakens ondergedoken, om te ontkomen aan inbeslagname door de Duitsers. De schepen werden gecamoufleerd met takkenbossen.

De huidige schippers ontmoetten elkaar vorig jaar toevallig en besloten een reünie te houden in de Biesbosch. ‘We houden van historie en het is nu ongeveer 75 jaar geleden dat Zuid-Nederland werd bevrijd’, zegt Marco Thijssen van de Hydra. ‘Voor ons aanleiding om daar naar toe te varen. We hebben contact gezocht met het Biesboschmuseum en mogen in de Biesbosch liggen. Eventuele bezoekers zijn welkom bij ons aan boord.’

Beschoten door Engels vliegtuig

De schepen lagen in 1943 en 1944 een aantal maanden in de Biesbosch tot de kust weer veilig genoeg leek en Noord-Brabant was bevrijd. De Duitsers vorderden in die tijd op grote schaal binnenvaartschepen die ze wilden inzetten bij de Operatie Seelöwe. Die schepen werden ontdaan van het voorschip en daarvoor in de plaats kwam een laad/losklep. Ze zouden dan dienst moeten gaan doen als landingsvaartuig bij de invasie van Engeland.

Na vertrek uit de Biesbosch werd de Hydra op de Maas bij Niftrik beschoten door een Engels jachtvliegtuig. Een schampschot daarvan is nog steeds zichtbaar op het roefdak. De Bona Spes is weer vracht gaan varen en heeft in 1945, tijdens de Hongerwinter, 92 kinderen van Den Haag naar Groningen geëvacueerd.

Historische vaartuigen

De Bona Spes en Hydra werden allebei in 1930 gebouwd op de werf van Boot in Leiden. De schepen hebben voornamelijk zand en grind gevaren. Schipper Droog van de Hydra en Speksnijder van de Bona Spes waren zwagers van elkaar. Droog kwam uit Ouderkerk aan de IJssel en Speksnijder uit Krimpen aan de IJssel.

Beide schepen zijn nu nog steeds in de vaart maar dan als historisch vaartuig. De eigenaren proberen hun schepen zo historisch mogelijk en varend te houden en hebben ze als woning ingericht. Het derde schip, de Nelly II, drijft overigens ook nog steeds. Het ligt in de haven van Sliedrecht, in gebruik bij een scheepswerf als werkschip en afmeersteiger.

De schepen liggen van 16 tot en met 18 augustus weer in het Gat van de Bakens.

Het Biesboschmuseum gaat in een tentoonstelling van 1 december tot 5 mei aandacht besteden aan de vele schepen die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in de Biesbosch lagen. (MdV)

