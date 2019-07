Oppermachtig Lemster skûtsje bij De Veenhoop naar tweede winst Facebook

Flink wisselende omstandigheden tijdens de tweede wedstrijd om het SKS kampioenschap. De skûtsjes kregen op de Wide Ie bij De Veenhoop te maken met een schiftende wind die tevens varieerde in kracht. Een ding bleef tijdens de hele wedstrijd onveranderd: het Lemster skûtsje startte vanaf plek één en gaf die positie niet meer uit handen.

1 / 1 Lemmer kon onbedreigd als eerste de boei ronden. (Foto Skûtsjesilen.nl / Martin de Jong) Lemmer kon onbedreigd als eerste de boei ronden. (Foto Skûtsjesilen.nl / Martin de Jong)

De tweede winst voor Albert Jzn. Visser en zijn bemanning. ‘Het ging “poerbêst”’, oordeelde de schipper van Lemmer na afloop. ‘Twee keer eerste, het moet niet gekker worden. Maar er komen nog 9 wedstrijden.’

Walstart

Dit jaar vond de routebespreking wederom plaats in Hotel Ie-Sicht. De wedstrijdleiding had gekozen voor Baan A en afhankelijk van de wind zou er een finish in het Grytmansrak mogelijk zijn. De walstart vond sowieso plaats in het Grytmansrak. Op nummer, na loting tijdens de openingsavond in Grou, lagen de skûtsjes aan de kant te wachten op het startschot.

Op dat moment startte de wedstrijd in de wedstrijd. De lierenmannen gingen als razenden aan het werk om het zeil zo snel mogelijk omhoog te krijgen. Tegelijkertijd zorgden andere bemanningsleden dat de fok handmatig omhoog werd getrokken.

Groene vlag

Lemmer startte vanaf nummer 1 en wist ook als eerste de Wide Ie te bereiken. Daarachter zeilden Heerenveen en Akkrum, komende vanaf plek 7 en 8, al snel naar voren. De skûtsjes gebruikten de volle breedte van de Wide Ie om in het voordewindse rak naar de eerste boei te komen. Lemmer voer al in de vrije wind en kon zo onbedreigd de boei ronden.

Daarachter probeerden de skûtsjes een voor een de meeste gunstige positie te vinden om de boei te ronden. Schippers riepen elkaar aan om rekening met elkaar te houden, desondanks kon d’Halve Maen niet voorkomen dat het Heerenveen raakte. Klaas Westerdijk erkende schuld, hees de groene vlag en rondde de boei opnieuw. Earnewâld raakte de ton en moest eveneens opnieuw eromheen.

Kruisrak voor terras

Na het voordewindse rak volgde een mooi kruisrak richting het overvolle terras van Ie-Sicht. Johannes Hzn. Meeter (Huizum) bleek een fantastische start te hebben, want hij was als laatste gestart en lag na één boeironding al in de middenmoot. Na een half uur zeilen rondden de Lemsters als eerste de boei bij Ie-Sicht en volgden Akkrum, Heerenveen én Huizum.

Vervolgens duurde het even voordat Grou met een prima kruisrak als vijfde om de boei kon. Joure kreeg het lastig, want vlak voor de ton lag het skûtsje roerloos in het water. Langzaam dreef het op de ton en dat betekende dus opnieuw een boeironding. Andere skûtsjes kozen ervoor wat extra meters te zeilen, maar daardoor wel met meer snelheid de ronding te maken.

Fier aan kop

Sytze Brouwer (Heerenveen) had de aanval op Akkrum ingezet en ook Huizum kwam dichterbij de top drie. Af en toe kreeg een skûtsje de wind in de zeilen, terwijl een ander juist moest zoeken naar een vlaagje. Daardoor was maandag niemand zeker van zijn positie. Behalve Lemmer, dat zeilde nog altijd fier aan kop. Bij de vijfde boeironding naderde Heerenveen tot slechts 20 seconden, maar een kruisrak verder had Albert Jzn. Visser alweer bijna anderhalve minuut voorsprong te pakken.

Huizum tweede

De wedstrijdleiding liet ondertussen weten dat de finish op nummer in het Grytmansrak plaatsvond. Lemmer kon onbedreigd naar de tweede dagwinst. Heerenveen lag op de tweede positie, maar inmiddels was Huizum naar de derde plaats geklommen. Doordat Huizum als laatste gestart was, hoefde het nauwelijks het Grytmansrak in om te finishen en zo pakte het nipt voor Heerenveen toch nog de tweede plaats.

Heerenveen finishte als derde vóór Akkrum, dat ondanks de gebroken gaffel van zaterdag gelukkig weer kon meedoen. D’Halve Maen was uit het achterveld naar voren gezeild en hoorde als zevende het finishschot; daarbij kreeg Klaas Westerdijk voor de groene vlag nog drie extra wedstrijdpunten.

Dinsdag Earnewâld

In het algemeen klassement staat Lemmer ruim bovenaan, gevolgd door Huizum en Grou. Dinsdag zeilen de skûtsjes bij Earnewâld. Opnieuw een walstart met als startvolgorde: 1. Huizum; 2. Drachten; 3. Grou; 4. Stavoren; 5. D’Halve Maen; 6. Earnewâld; 7. Akkrum; 8. Heerenveen; 9. Langweer; 10. Woudsend; 11. Sneek; 12. Leeuwarden; 13. Joure; 14. Lemmer.