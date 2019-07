Schuttevaer Premium Aanvarende tanker bij Haaften moet alle schade vergoeden Facebook

ARNHEM 27 juli 2019, 12:02

De eigenaar van een 80 meter lange Duitse tanker is helemaal verantwoordelijk voor vergoeding van de schade die zijn schip heeft veroorzaakt aan een andere Duitse tanker op de Waal in 2017. Dat vindt de rechtbank in Arnhem in een zaak die was aangespannen door de eigenaar van het aangevaren schip. Die wilde zijn complete schade van ruim 130.000 euro vergoed hebben.