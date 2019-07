Schuttevaer Premium Tanker aan de grond bij Worms Facebook

Twitter

WORMS 24 juli 2019, 22:41

Een met 1670 ton diesel geladen tanker is woensdagmorgen 24 juli in alle vroegte op de Rijn bij Worms aan de grond gelopen. Het schip was in de opvaart en liep rond 02:45 uur aan stuurboord buiten de vaargeul vast.